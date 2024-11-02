気象台は、午前11時50分に、大雨警報（土砂災害）を大津市南部、大津市北部、草津市、栗東市、野洲市、高島市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】滋賀県・大津市南部、大津市北部、草津市、栗東市、野洲市、高島市に発表滋賀県では、2日昼過ぎから2日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大津市南部□大雨警報【発表】・土砂災害2日昼過ぎから2日夜のはじめ頃にかけて警戒・