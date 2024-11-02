TOKIO・城島茂がMCを務める、ABCテレビの通販バラエティー番組『TOKIO城島 らくらく茂』（毎週月曜後1：45※関西ローカル）から、廃棄リンゴを活用したカバンが誕生した。11月4日の放送で披露する。【写真】城島茂、廃棄リンゴ活用のバッグ紹介→機能性アピール同番組と帝人フロンティアが「RINGO‐TEXバッグ」を共同開発。素材には、廃棄対象のリンゴを使った合成皮革「RINGO‐TEX」を採用。バッグのハンドルと本体の上部