気象台は、午前11時48分に、大雨警報（土砂災害）を大洲市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】愛媛県・大洲市に発表愛媛県では、2日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。中予、東予では、2日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松山市□大雨警報・土砂災害2日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水2日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報