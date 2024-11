10月31日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK!』内の『乃木坂LOCKS!』にて、乃木坂46・賀喜遥香が、GENERATIONS from EXILE TRIBEのライブの感想を語った。【関連】乃木坂46賀喜遥香、同期・柴田柚菜と遊ぶ時の“お決まりパターン”明かす「中学生かな?」『SCHOOL OF LOCK!』で“こもり校長”としてパーソナリティーを務める小森隼が在籍するGENERATIONS from EXILE TRIBEのライブを井上和と一緒に観に行ったという賀喜。番組では