10月31日放送のフジテレビ系『トークィーンズ』に出演した平成ノブシコブシ・吉村崇が、現在交際中だという彼女の存在を告白。過去に体験した修羅場エピソードも語った。【関連】ノブコブ吉村「100％浮気しちゃう」結婚が難しいと思う理由を明かす「世間は許さないじゃん」番組の事前取材VTRの中で、交際中の彼女がいると明かした吉村。その女性とは何度か交際と別れを繰り返しており、その理由は、自身がフットワークが軽い、いわ