【ニューヨーク時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は１日、敵地カナダ・トロントで行われたラプターズ戦に先発出場し、３３分１３秒のプレーで９得点、５リバウンド、１アシストだった。チームは１３１―１２５で勝った。