◆ＹＢＣルヴァン杯▽決勝名古屋―新潟（２日・国立競技場）１９９９年のＪリーグ参入から２５年目で初めてカップ戦の決勝に進出した新潟は、クラブ史上初タイトルを目指して名古屋と対戦する。大一番のスタメンには、ＦＷ小野裕二や、東洋大４年で２５年からの加入が内定し、「ＪＦＡ・Ｊリーグ特別指定選手」のＤＦ稲村隼翔（はやと）らが名を連ねた。以外が新潟のスタメン。【新潟】▽ＧＫ阿部航斗▽ＤＦ藤原奏哉