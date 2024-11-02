ロッテの二保旭投手が２日、自身のインスタグラムを更新し、現役引退を発表した。二保は２００８年の育成ドラフト２位でソフトバンク入り。２１年途中に阪神にトレード移籍したが、昨季で戦力外に。今季は入団テストをへてロッテに育成入団し、３月３１日に支配下登録が発表され、８試合に登板し、１０回１／３を投げ、０勝０敗、防御率１２・１９。１０月６日に戦力外となっていた。▼発表文は以下の通り。「〜ご報告〜今