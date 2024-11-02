台風21号から変わった温帯低気圧や前線の影響で、福岡県と佐賀県には大雨警報が出ています。気象台によりますと、台風21号から変わった低気圧と前線の影響で九州北部では大気の状態が非常に不安定となっています。福岡県内では太宰府市で、2日午前4時前までの1時間に46ミリの激しい雨を観測したほか、佐賀県伊万里市では午前10時前までの24時間に297ミリを観測するなど各地で11月の観測史上最大の雨量となっています。この雨の影響