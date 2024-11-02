◆第４１回ブリーダーズカップターフ（現地時間１１月２日、米国・デルマー競馬場・芝２４００メートル）現地時間の１日、ＢＣターフに出走する日本馬シャフリヤール（牡６歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト）と、ローシャムパーク（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）が、米国・デルマー競馬場のダートコースで最終調整を行った。シャフリヤールにはクリスチャン・デムーロ騎手が騎乗した。藤原調教