菜々緒主演ではんざき朝未による人気コミックスを実写化した超・脱力系お仕事コメディドラマ『無能の鷹』。本作は、有能オーラが半端ないが圧倒的無能というヒロイン・鷹野（たかの）ツメ子を中心に話が展開していく。11月1日（金）に放送された第4話では、空気を読む力に長け、要領が良く腹黒い営業部の中堅社員・雉谷耕太（きじたに・こうた、演：工藤阿須加）のプライベートが明らかになった。職場では面倒ごとに巻き込まれない