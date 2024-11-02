６月末にＳＫＥ４８を卒業し、女優・タレントとして活動している高畑結希（２９）が１日、東京・下北沢の駅前劇場でオイスターズ第２８回公演「父、腐る」公開ゲネプロ後、報道陣の取材に応じた。愛知県名古屋市を拠点に活動するオイスターズの第２８回公演で、平塚直隆が作・演出の舞台。「父、腐る」は?父?をテーマにし、家族かどうかもわからない一行が旅をしている様子を描く。高畑は会社員から２０１５年に７期生として