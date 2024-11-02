尾竹竹坡《月の潤い・太陽の熱・星の冷え》3幅1920（大正9）年宮城県美術館【前期展示】（ライター、構成作家：川岸 徹）官展や巽画会等を舞台に輝かしい活躍を見せた三兄弟の画家「尾竹三兄弟」。明治末期に時代の寵児として一世を風靡したが、その名は日本画壇から消えてしまう。泉屋博古館東京にて展覧会「オタケ・インパクト―越堂・竹坡・国観、尾竹三兄弟の日本画アナキズム」が開幕。美術界の権威に翻弄された三兄弟画