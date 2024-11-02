優勝パレード米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ優勝パレードを行った。大谷翔平投手は妻・真美子さん、愛犬デコピンと参加。ドジャースタジアムに集結した観客の前では、堂々と英語でスピーチを披露した。米メディアからは「最も心温まる瞬間の一つ」「なんて瞬間だ」とこぞって称賛の声が上がっている。デーブ・ロバーツ監督が「ショウヘイ・オオタニ！」と絶叫すると、ドジャース