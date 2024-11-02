¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¤¬ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©FCÅìµþ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÍèÆü¤·¤ÆÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£ÍèÆü¤·¤Æ9¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·Â³¤±¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç9Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ç¥£¥¨¥´¤¬ÆüËÜ¤ËÊú¤¯°¦Ãå¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á²Ï¹ç Âó¡Ë¡þ¡þ¡þ¥Ç¥£¥¨¥´¤ÏFCÅìµþ¤Ë