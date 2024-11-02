〈生後6か月の娘に“先天性の難病”発覚、医者は「2歳まで生きられない」と…星野真里（43）が語る、長女が「先天性ミオパチー」と診断された経緯〉から続く2011年に結婚し、2015年に長女・ふうかさんを出産した女優の星野真里さん（43）。その長女が難病「先天性ミオパチー」であると公表し、大きな話題になった。【貴重な写真】夫は元TBSアナウンサー…難病「先天性ミオパチー」の9歳長女・ふうかさんと星野真里さん夫妻の“家