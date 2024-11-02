英語で大勢のドジャース・ファンに自身の想いを伝えた大谷。(C)Getty Images大谷翔平の“珍しい”スピーチに会場も大いに沸いた。現地時間11月1日、ワールドシリーズを制覇したドジャースは地元ロサンゼルスで優勝パレードを実施。ドジャースタジアムから近いロサンゼルスのダウンタウンで複数のバスに分譲し、沿道に詰め掛けた観衆の声援に応えながら約45分の道のりを歩んだ。【動画】大谷が流暢な英語スピーチを披露！ファン