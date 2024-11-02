きょう2日（土）は西日本から東日本の広い範囲で雨が降り、11時現在、西日本を中心に大雨警報や暴風警報が発令されています。午後には、降水域が東に進むため東日本でも土砂災害などに警戒が必要です。その他の地域も雲が広がりやすくなっています。あす3日（日）は、低気圧や前線が日本の東へと進むため、全国的に晴れる所が多い見込みです。最低気温・最高気温ともに平年より高い所が多いでしょう。その後も、晴れが続きますが、