世界的な人気を誇るゲームキャラクター、ソニック・ザ・ヘッジホッグの実写映画『ソニック・ザ・ムービー』シリーズ。その第3弾となる『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』でシャドウの声を演じるキアヌ・リーブスは、かなりのこだわりを持って役作りに挑んだようだ。 本作では東京湾の孤島で幽閉されていたダークヒーローのシャドウが目覚め、この緊急事態を収束する