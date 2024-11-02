4年ぶりの日本一を目指す福岡ソフトバンクホークス。その強力打線を陰ながら支えているのが、今年10月9日に『職業・打撃投手』（ワニブックスPLUS新書）を上梓した、ソフトバンク所属のチーム最年長打撃投手、濱涯泰司さん（はまぎわ・やすじ。54歳）だ。その道25年、投げた球は40万球以上……。“打たれる職人”の哲学に迫る。 【写真】ホークスのベテラン打撃投手が「25年間で一番エグかった」と語る打者 一