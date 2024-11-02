JR西日本によりますと、2日午前10時54分現在、山陽新幹線は、広島駅～新岩国駅間での大雨のため、広島駅～博多駅間で運転を見合わせています。運転再開は１２時００分頃となる見込みです。※現地の状況により、運転再開見込み時刻は前後する可能性があります。 なお、新大阪駅～広島駅間の列車に遅れや運転取り止めがでています。 ※東海道・山陽新幹線の運行状況は下記の「個別列車の運行情報・運休情報」を