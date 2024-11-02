シーツやタオル、下着などの消耗品を替える頻度は人それぞれに基準があり、正解はない。一緒に生活する人とその頻度が違った場合、どのように調整するのが一番いいのだろうか？ 【画像】ジェーン・スーさんと桜林直子さん コラムニスト・ジェーン・スーとエッセイスト桜林直子の対談をまとめた書籍『過去の握力 未来の浮力』より一部抜粋・再構成し、人それぞれの快適さについて考察する。 シ&