【ワシントン＝田島大志】米共和党のトランプ前大統領が米大統領選の激戦州アリゾナ州で、同党の反トランプ派リズ・チェイニー前下院議員について「過激なタカ派だ。銃口を向けてみよう」と発言したことが波紋を呼んでいる。民主党は「暴力的だ」などと一斉に批判し、トランプ氏は守勢に回った。トランプ氏は１０月３１日、元米ＦＯＸニュース司会者のタッカー・カールソン氏との対談イベントで、民主党のハリス副大統領支持を