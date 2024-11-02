新たに阪神の指揮を執る藤川球児監督（44）が初めてのドラフト会議に臨んだ。【写真をみる】独立リーグからプロ入りして頭角を現した選手といえば？交渉権を獲得したのは、支配下5人に育成4人の計9選手。大学生はゼロで、実に5人が独立リーグに所属する選手だった。藤川監督は現役時代、独立リーグの一つ、四国アイランドリーグplusに所属したことがある。「ドラフト後、藤川監督は『僕の意向は全くない』と言っていましたが