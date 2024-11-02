東京・歌舞伎座の「錦秋十月大歌舞伎」夜の部が、大入り満員に沸いている。【写真10枚】「なんて美しいの…！」次代を担う19歳・市川染五郎のまぶしすぎる美麗ショット「ファンのお目当ては、平成27年に人間国宝に認定された片岡仁左衛門（80）と、当代随一の女形・坂東玉三郎（74）。そして斯界の“プリンス”こと市川染五郎（19）の三人。予想通り、女性ファンが中心ですね」とは歌舞伎担当記者。仁左衛門と玉三郎は新派の