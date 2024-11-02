放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。10月27日（日）の放送は、俳優の渡辺謙（わたなべ・けん）さんをリモートゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、渡辺謙さん（PC画面）、宇賀なつみ◆被災地・気仙沼は第二の故郷？この日、渡辺さんは宮城県・気仙沼市に居ました