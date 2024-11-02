政府は２４年秋の褒章受章者を２日付で発表し、中央競馬で歴代最多の通算４５４５勝を挙げる武豊騎手（５５）＝栗東・フリー＝が黄綬褒章に選ばれた。黄綬褒章はその道一筋に業務に精励し、他の模範となるような技術や事績を有する人物に授与される。ジョッキーでは大井の的場文男騎手（６８）、ＪＲＡの柴田善臣騎手（５８）、名古屋の宮下瞳騎手（４７）に続く４人目の受章となった。武豊騎手は１９８７年のデビューから３８