フジテレビの元アナウンサーで現在は報道局に勤務する阿部知代さん（61）が1日放送のフジテレビ「ザ・共通テン！日本中の名品を食らう＆食費パンパン女子大集合SP」（後7・00）に出演。恋愛事情を明かした。「今すごく好きな人がいる」と告白し「ダダ漏れで、私が好き好きオーラを出し過ぎたの」と説明。結果、相手は「ドン引き」しているといい「全然LINEとか来なくなっちゃって。やっちゃったって思った」と苦笑した。「今