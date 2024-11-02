気象台は、午前11時8分に、大雨警報（土砂災害）を敦賀市、美浜町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福井県・敦賀市、美浜町に発表嶺南では、2日昼過ぎから2日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■敦賀市□大雨警報【発表】・土砂災害2日昼過ぎから2日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mmピーク時間2日昼前■美浜町□大雨警報【発表】・土砂災害2日昼過ぎから2日