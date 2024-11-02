JR東海とJR西日本によりますと、大雨の影響で午前11時現在、東海道新幹線の東京と新大阪の上下線で、山陽新幹線は博多と広島の間の上下線で、いずれも運転を見合わせています。JR西日本によりますと、山陽新幹線の運転再開は、正午ごろを見込んでいるということです。