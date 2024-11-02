西日本の大雨の影響で現在、東海道・山陽新幹線の一部の区間で運転を見合わせています。JR東海によりますと広島駅から新岩国駅間で雨量の規制を超えたため、東海道新幹線の東京駅〜新大阪駅間と山陽新幹線の広島駅〜博多駅間で現在、運転を見合わせています。運転再開はそれぞれ東京駅〜新大阪駅間は午前11時10分ごろ、広島駅〜博多駅間は正午ごろに再開を見込んでいるということです。JR東海はホームページで「各駅では多くのお客