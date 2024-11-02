食楽web ●東京有数のラーメン激戦区・本郷三丁目でいま最注目のラーメン店2軒の魅力をご紹介します。 東京大学がある文京区・本郷は、都内でもラーメン激戦区として有名な街です。ミシュラン店『中華蕎麦にし乃』（2018年オープン）をはじめ、『麺屋ねむ瑠』（2015年オープン）、『麺屋 鈴春』（2020年オープン）など、ラーメン界でも高評価のお店が揃っています。 その名店た