食楽web ●BEAMS JAPANの名物ディレクター・鈴木修司さんは企画や仕入れを行う関係上、東西南北、日本の地方を巡る日々を過ごしています。尊敬する人物は『男はつらいよ』の車寅次郎。寅さんのように年の1/3は旅の空という鈴木さんが、旅先で見つけた各地のお土産をセレクト。そこでしか買えない銘品を「フーテンの寅みやげ」としてご紹介します。 こんにちは、鈴木修司です。長い夏も過ぎ去って、そろそろ厚着し