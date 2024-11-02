フジテレビ系「めざましどようび」が２日、生放送され、新人の上垣皓太朗アナウンサーの容姿を共演アナがイジる内容の動画が批判を浴びていることについて、この日の番組では最後まで触れられることはなかった。冒頭で生田竜聖アナウンサー、西山貴久恵アナウンサー、阿部華也子アナウンサーの３人が顔をそろえて通常通りにスタートした。お天気コーナーに屋外から登場したスーツ姿の上垣アナは、阿部アナからの呼びかけで、