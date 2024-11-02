テレビアニメ『クレヨンしんちゃん』より「クレヨンしんちゃん 主婦代表!?みさえが本気で考えたお買いものにちょうどいい 洗える大容量エコバッグBOOK special ver．」が、12月4日（水）から、全国の「ローソン」店舗と「HMV＆BOOKS online」で順次発売される。【写真】しんちゃんのタグがちらり。こだわり満載なエコバッグの詳細■機能性もバッチリ今回発売される「クレヨンしんちゃん 主婦代表!?みさえが本気で考えたお買