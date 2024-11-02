今オフにもメジャーに挑戦する可能性のあるロッテ・佐々木朗希投手（２２）の去就に関する重大情報が１日（日本時間２日）、米国で報じられた。今オフの佐々木のポスティングをロッテが拒否したと米メディア「ジ・アスレチック」のジム・ボーデン記者が伝え、波紋が広がっている。同記者は「才能ある日本人右腕はフリーエージェントになってメジャーリーグに参加するにはもう１年待たなければならない。このオフシーズンに彼と