中国宇宙ステーションで引き継ぎ式「神舟１８号」帰還へ10月30日、宇宙ステーションで合流した神舟18号と神舟19号の飛行士。（北京航天飛行制御センターのモニター映像、北京＝新華社記者/李傑）【新華社酒泉11月2日】中国有人宇宙プロジェクト弁公室は1日、中国宇宙ステーションで同日、有人宇宙船「神舟18号」の3飛行士が「神舟19号」の3飛行士に任務を引き継いだと発表した。引き継ぎ式では宇宙ステーションの鍵の受け渡し