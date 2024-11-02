ゾウさん、安心して体重を測ってね――。徳山動物園（山口県周南市）が飼育する2頭のスリランカゾウ専用の体重計が1日、園にプレゼントされた。これまでは大型車用の重量計を使い、ゾウは2本脚でバランスを取りながら測定していた。寄贈された体重計に載るスリランカゾウのミリンダ=2024年11月1日午前10時31分、山口県周南市徳山、三沢敦撮影計量器の修理・販売をする「徳山計量器」（周南市）が計量器メーカーとともに体重計