ALL WINは、大阪市淀川区十三本町に「焼酎&ハイボール バー シュワシュワ」を、2024年11月7日にグランドオープンします。 ALL WIN「焼酎&ハイボール バー シュワシュワ」 ■所在地:〒532-0024大阪市淀川区十三本町1-10-1■アクセス:阪急十三駅西口より徒歩2分■営業時間:17:00〜24:00(ラストオーダー23:30) ALL WINは、大阪市淀川区十三本町に「焼酎&ハイボール バー シュワシュワ」を、2024年11月