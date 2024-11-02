最新の人型ロボットは、工場で部品を取り出し、別の棚に移し替えるという作業を黙々とこなす……。ロボット研究開発を行う米国のボストン・ダイナミクスが、人型ロボットの最新動画を公開。その能力の高さに感嘆の声が上がっています。 ↑黙々と働くアトラス（画像提供／ボストン・ダイナミクス／YouTube） ボストン・ダイナミクスは、まるで犬のように、平地でも階段でもゴツゴツとした面でも歩き周るAI搭載四足歩行ロボッ