ハセガワモビリティは、電動二輪モビリティ世界最大のYADEAのPOPUP STOREを2024年11月1日(金)から岡山タカシマヤ2階特設会場にて開催します。 ハセガワモビリティ「YADEAのPOPUP STORE」  期間：2024年11月1日(金)〜12月24日(火)54日間時間：10:00〜19:00フロア営業時間※フロアによって営業時間は異なります会場：岡山タカシマヤ2階特設会場岡山県岡山市北区本町6-40試乗：展示コーナーの側で試乗も可能簡単