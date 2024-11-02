HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中。 HAN-KUN「メジャーデビュー15周年」  HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中。その第8弾として、アメリカ発のストリートウェアとレゲエ・インスピレーションを融合したデザインのストリートウェアブランド「NESTA BRAND」とのCOLLABORATIONは大好評。今回はロングTシャツ