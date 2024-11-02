今年のノーベル平和賞受賞者に選定された日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）が授賞式出席者に韓国の被爆者も含めた。１日の共同通信によると、日本被団協は１０日にノルウェー・オスロで開催されるノーベル賞授賞式に出席する代表団３１人の名簿をこの日発表した。ここには韓国原爆被害者協会の鄭源述（チョンウォンスル）会長や在ブラジル被爆者の渡辺淳子さんなど、日本被団協所属でない海外原爆被害者団体の会員も含まれ