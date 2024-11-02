ネッツトヨタ和歌山は、ダイハツショップ紀三井寺店のオープン5周年フェア第2弾として、2024年11月1日(金)〜30日(土)の1か月間、お得が盛りだくさんのイベントを開催します。 ネッツトヨタ和歌山「ダイハツショップ紀三井寺店のオープン5周年フェア第2弾」 ネッツトヨタ和歌山は、ダイハツショップ紀三井寺店のオープン5周年フェア第2弾として、2024年11月1日(金)〜30日(土)の1か月間、お得が盛りだくさんのイベントを開