気象台は、午前10時22分に、暴風警報を和歌山市、海南市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】和歌山県・和歌山市、海南市に発表北部では、2日昼過ぎまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■和歌山市□暴風警報【発表】2日昼過ぎにかけて警戒風向南・陸上最大風速20m/s・海上最大風速25m/s■海南市□暴風警報【発表】2日昼過ぎにかけて警戒風向南・海上最大風速25m/s