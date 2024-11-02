丸山珈琲は11月15日から、直営店とオンラインストアで『丸山珈琲の福豆袋2025』の予約販売を開始する。福袋の種類は全12種類。福袋のために作成したブレンドコーヒー『ふく福ブレンド』をはじめ、ボリビアのアグロタケシゲイシャを含むゲイシャコーヒーだけを楽しめる福豆袋、丸山珈琲オリジナルのコーヒースイーツが入ったセットなどを取りそろえる。予約期間は12月10日まで。受取り希望店舗(店頭･電話)、オンラインストア･受注セ