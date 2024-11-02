気象台は、午前10時21分に、洪水警報を三原市、世羅町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】広島県・三原市、世羅町に発表広島県では、2日昼過ぎまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■広島市中区□大雨警報・土砂災害2日昼過ぎにかけて警戒・浸水2日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量40mm■広島市東区□大雨警報・土砂災害2日昼過ぎにかけて警戒・浸水