オーストラリア発のハンドメイドバッグブランド｢STATE OF ESCAPE(ステート オブ エスケープ)｣では、2024年11月13日(水)から11月19日(火)までの期間限定で、大丸心斎橋店にてポップアップイベントを開催いたします。人気のコレクションから登場する新色や、今回初登場となるメンズラインが先行発売されます。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 大丸心斎橋店で初のポップアップイベントを開催 オ&#1