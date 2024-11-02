中国の第４１次南極科学観測隊が出発【新華社広州11月2日】中国自然資源部が組織する第41次南極科学観測隊が1日、約7カ月にわたる任務遂行に出発した。今回の観測では、南極の秦嶺（しんれい）基地のインフラ建設を進め、気候変動が南極の生態系に与える影響とそのフィードバックについて調査を行う。幅広い分野での国際的な科学研究と後方支援協力も行う予定。前回に続き今回も3隻態勢を取る。極地調査砕氷船の「雪竜」と「雪