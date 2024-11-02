今週、NEWSDIGの担当が注目したのは「懸賞生活の経験が生きる…タレントなすびさんの災害ボランティア」という記事です。これは9月に2回シリーズで配信した記事です。震災から10か月、現地ではまだまだボランティア需要が高い状態が続いています。かつて、テレビ番組の「懸賞生活」企画で一躍有名になったタレントのなすびさんが災害ボランティアとして全国の被災地で活動しています。なすびさんは、能登半島地震の被災地にも何度
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 早く結婚して 綾瀬の評価が一変
- 2. 大谷 世界一直後の発言にX衝撃
- 3. 相内アナ「え」生放送で顔面蒼白
- 4. 猛烈な批判か ほしのが文言削除
- 5. 高1で出産 韓女性の衝撃的な現在
- 6. やす子 自身の給料振込額に絶句
- 7. 妻が綺麗過ぎる。夫婦が離婚報告
- 8. 堀江氏 落選の音喜多氏に私見
- 9. 「目玉抜き」したか 男女4人逮捕
- 10. 大野智のタトゥー姿にファン失望
- 1. 「目玉抜き」したか 男女4人逮捕
- 2. 刑務所? 横浜の給食の写真に驚き
- 3. 全裸で土下座強要か…無罪を主張
- 4. 逮捕YouTuber 犯行時を自ら撮影
- 5. 両親がカルト宗教に入信「地獄」
- 6. 大雨で東海道・山陽新幹線に乱れ
- 7. ついに…孤独のグルメ新作に賛否
- 8. 玉木氏 財務省の「暗躍」を指摘
- 9. 学生死亡 同級生女性が女を一蹴
- 10. 東洋経済社長が突然退任 大混乱
- 1. 妊婦妻の食事禁止 夫に医師激怒
- 2. バブル想起? 佳子さま装いに注目
- 3. 幼児取り上げた児相の冷たい態度
- 4. 前澤氏「重大発表」今度は株配り
- 5. ド級の不信 石破氏早くも死に体
- 6. 維新代表が怒り 自民は「狡猾」
- 7. 「趣味は玉木代表」幹事長の素顔
- 8. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 9. 酒32杯で女性死亡か 男は半グレ?
- 10. 生稲晃子氏 温和な印象壊された?
- 1. 高1で出産 韓女性の衝撃的な現在
- 2. 娘殺害を頼んだ母 殺し屋が殺害
- 3. 無資格者が髭移植 命絶った男性
- 4. 露で唯一生存? 北朝鮮兵の映像か
- 5. K2で死去 邦人2人に黄金ピッケル
- 6. 中国切りつけ事件「報復」背景?
- 7. ハワイをお得に楽しむなら今がチャンス…
- 8. 仏人が感動した日本のナポリタン
- 9. ADHDを障害とみなす? 疑問視
- 10. YouTuberソマリ 独島でなく竹島
- 1. 買収…ライトオンが凋落した理由
- 2. 父の死後 隠し子から衝撃の手紙
- 3. 新NISA開始 国の「真の意図」
- 4. 5つ星の味を手軽に「550円朝食」
- 5. 「コロナ破たん」一転して大幅増
- 6. 遺品整理で4千万円発見 腰抜かす
- 7. セブンよ見習え 注目のデカ弁屋
- 8. スーパーカブ 一部の生産終了へ
- 9. 「黄ばみ消えた」広告に根拠なし
- 10. 元銀行員が内部者取引? 自ら申告
- 1. シェアハウスで彼氏も地獄の展開
- 2. Disney解雇され悪行三昧 FBI動く
- 3. Amazonセール 注目商品は?
- 4. 最新スナドラ搭載 Xiaomi15発表
- 5. Googleに200溝ドルの罰金を科す
- 6. スマートフォン満足度 首位は?
- 7. 40cmの薪をそのまま投入できる焚き火台…
- 8. 機内にも持ち込める！3段階サイズ調節…
- 9. 高さ2000mmの大迫力！プリントパックが…
- 10. ドコモショップやauショップ、ソフトバ…
- 1. 大谷 世界一直後の発言にX衝撃
- 2. ドジャース契約「悪の帝国」の声
- 3. 失望した WSの大谷に厳しい声も
- 4. 大谷の隠された能力披露に称賛
- 5. 見るたび綺麗 大谷&妻の体ピタッ
- 6. 大谷 しばらく凱旋帰国できぬ訳
- 7. 大谷の英語スピーチ 米で絶賛
- 8. DeNA「史上最大の下剋上」へ
- 9. 大谷妻が着用 新アイテムに脚光
- 10. 入団4カ月で戦力外 元ドラ1本音
- 1. 早く結婚して 綾瀬の評価が一変
- 2. 相内アナ「え」生放送で顔面蒼白
- 3. 猛烈な批判か ほしのが文言削除
- 4. やす子 自身の給料振込額に絶句
- 5. 妻が綺麗過ぎる。夫婦が離婚報告
- 6. 堀江氏 落選の音喜多氏に私見
- 7. 大野智のタトゥー姿にファン失望
- 8. 元TOKIO・山口達也氏 再婚を発表
- 9. 大谷は取材拒否? フジ広報の回答
- 10. 中川大志のデート報道に絶賛の声
- 1. モラ夫の罵倒に我慢の限界…反論
- 2. 妻の分だけ出前寿司がカピカピに
- 3. 元夫と同居 涙流す女性が玄関に
- 4. 七五三が一変 娘の爆弾発言
- 5. 浮気される心配のない女性の特徴
- 6. ババァ邪魔 暴言も青ざめる事態
- 7. ラブラブなのに…離婚届を発見
- 8. トイレスリッパ 実験で衝撃結果
- 9. 耳が聴こえない…理由は「耳垢」
- 10. 閉経で異変 排尿で突如尿止まる