今週、NEWSDIGの担当が注目したのは「懸賞生活の経験が生きる…タレントなすびさんの災害ボランティア」という記事です。これは9月に2回シリーズで配信した記事です。震災から10か月、現地ではまだまだボランティア需要が高い状態が続いています。かつて、テレビ番組の「懸賞生活」企画で一躍有名になったタレントのなすびさんが災害ボランティアとして全国の被災地で活動しています。なすびさんは、能登半島地震の被災地にも何度